В Львове зубной техник рисует узоры на зубных коронках (видео)

Татуировка на зубе - это интимнее, чем на теле, говорит техник.

В Львове зубной техник рисует на зубных коронках узоры на заказ пациентов. Такая себе татуировка во рту.

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Среди клиентов Олега Денисовца есть даже иностранцы. Какие рисунки заказывают пациенты, а главное - зачем раскрашивают зубы, говорится в сюжете ТСН.

На одну мини-картину на зубной коронке техник может потратить целый день. Он работает с лупой или в очках. Сначала мужчина наносит контур будущего крохотного изображения, потом коронку отправляет в печь, и так трижды. Больше всего заказов на знаки Зодиака.

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