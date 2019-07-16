Дым, не никотин: в чём реальная опасность для курильщиков

Переосмысление роли никотина связано с тем, что наиболее вредным в курении является сигаретный дым.

Никотин, а точнее, никотиновая зависимость – основная причина, из-за которой люди не могут отказаться от курения. Поэтому многие полагают, что никотин влияет на развитие связанных с курением заболеваний – сердечно-сосудистых, респираторных, онкологии и т.д. Но несмотря на распространённость мнения, оно ошибочное. Многочисленные исследования показали в чём заключается реальная опасность курения и почему никотин может использоваться для отказа от привычки.

«Никотин – решение проблемы курения», – к такому выводу пришли учёные, исследователи и общественные активисты в рамках ежегодного Глобального форума по никотину (GFN) в этом году.

Переосмысление роли никотина связано с тем, что наиболее вредным в курении является сигаретный дым. Он содержит 7000 химических веществ, несколько сотен которых – канцерогены. Среди них: аммиак, свинец, мышьяк, метопрен.

Употребление никотина не безвредно, но в сравнении с другими веществами в составе сигарет, намного менее опасно. Никотин – природный алкалоид, который продуцируют растения из семейства паслёновых. Он есть и в организме человека ­– производится печенью и необходим для обмена веществ.

Никотин используется в медицинской промышленности и при правильном применении даёт ряд терапевтических эффектов. Никотин обладает противовоспалительными свойствами, может быть использован для заживления ран и лечения сосудистых нарушений у больных сахарным диабетом. Никотин ускоряет мышление и повышает работоспособность.

Попадая в организм с выкуриванием сигареты, никотин быстро распространяется в крови и даёт чувство насыщения. Спустя некоторое время организм привыкает получать никотин извне и постепенно перестает вырабатывать его самостоятельно – этот процесс является основой никотиновой зависимости. Поэтому отказ от привычки тесно связан со скоростью доставки никотина в кровь и постепенным уменьшением его дозы. Так, в рамках исследования никотинзаместительной терапии было доказано, что курильщики, которые используют более высокие дозы никотина, бросают курить чаще, чем те, кто использует низкие дозы.

В рамках докладов на GFN рассматривался отказ от курения путём замещения сигарет альтернативными продуктами, содержащими никотин: жевательный табак, пластыри, никотиновые жвачки, электронные системы доставки никотина (ЭСДН). Последние, согласно исследованиям, являются наиболее эффективными. Они позволяют получать никотин с сохранением привычного ритуала и уровня насыщения.

ЭСДН делятся на электронные сигареты и системы нагрева табака и относятся к категории продуктов сниженного риска. Благодаря тому, что табак не сгорает, а нагревается, аэрозоль содержит на 90-95% меньше вредных веществ в сравнении с дымом сигареты и исключает пассивное курение.

Электронные системы доставки никотина успели доказать свою эффективность в развитых странах. Так, в 2018 году в Великобритании распространённость курения снизилась до рекордного показателя в 14,4%. Благодаря использованию альтернативных продуктов уровень курения снизился почти на четверть за 5 лет, что существенно сократило заболеваемость и государственные расходы на лечение.

Продуманная государственная политика, при которой электронные сигареты используются как средство для отказа от курения, вывела Великобританию в чемпионы по борьбе с курением в сравнении с другими странами, где альтернативы приравнивают к сигаретам.