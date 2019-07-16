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Девочка из Львова, которая родилась с весом 480 граммов, празднует первый день рождения (видео)

11:59, 16 июля 2019
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Родители от Иры отказались при рождении, но львовским медикам удалось ее выходить, говорится в сюжете ТСН.

Работники неонатального центра решили устроить для крохи первый день рождения сами. Зовут всех желающих поздравить Ирочку.

Уже через два дня малыша должны перевести в дом ребенка.

Ранее в роддоме больницы им. Мечникова в Днепре произошло невероятное: женщина-"бабочка" родила здорового ребенка.

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