Девочка из Львова, которая родилась с весом 480 граммов, празднует первый день рождения (видео)
11:59, 16 июля 2019Страна
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Медики призывают всех желающих поздравить Ирочку.
Один год исполнился девочке, которая появилась на свет с критически малым весом в 480 граммов
Один год исполнился девочке, которая появилась на свет с критически малым весом в 480 граммов.
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Родители от Иры отказались при рождении, но львовским медикам удалось ее выходить, говорится в сюжете ТСН.
Работники неонатального центра решили устроить для крохи первый день рождения сами. Зовут всех желающих поздравить Ирочку.
Уже через два дня малыша должны перевести в дом ребенка.
Ранее в роддоме больницы им. Мечникова в Днепре произошло невероятное: женщина-"бабочка" родила здорового ребенка.
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