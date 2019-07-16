В Ривненской области на свадьбе произошло массовое отравление
09:21, 16 июля 2019Страна
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Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Госпитализированы десятки людей / фото УНИАН
В Ривненской области с признаками пищевого отравления госпитализированы 39 человек, в том числе восемь детей.
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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, 15 июля в инфекционное отделение Здолбуновской районной больницы с признаками пищевого отравления госпитализированы 39 человек (из них восемь детей), которые находились на свадьбе в кафе в пгт Мизоч.
Всего кафе посетили около 100 человек.
Как сообщал УНИАН, 11-12 июля в медицинские учреждения Белгород-Днестровского района с предварительным диагнозом пищевое отравление обратились 56 человек, из них 53 ребенка (2002-2010 г.р.), которые отдыхали в оздоровительном лагере «Медик-2» в пгт Сергеевка.
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