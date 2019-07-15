Мощная магнитная буря накроет Землю: как уберечься

В дни магнитных бурь стоит отказаться от алкоголя и кофе, пить больше воды и успокаивающие чаи.

Сильнейшая в этом месяце и одна из мощнейших за последнее десятилетие магнитных бурь 15 июля накроет Землю.

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Как известно, магнитные бури возникают из-за вспышки на Солнце. Заряженные частицы разлетаются в космосе и попадают в магнитное поле Земли, говорится в сюжете ТСН.Утро.

Последствия этого процесса могут чувствовать абсолютно все. А это ухудшение настроения, апатия, слабость, сонливость или наоборот – бессонница.

Врачи говорят, что во время магнитных бурь пациенты часто жалуются на головную боль, учащенное сердцебиение, повышенное или пониженное давление. По наблюдениям медиков, около 70% инфарктов, гипертонических кризисов и инсультов происходит именно во время магнитных бурь.

Как уберечься от влияния магнитных бурь

Чтобы оставаться в тонусе и минимизировать негативное влияние, специалисты советуют в этот период придерживаться простых советов.

Так, это время лучше провести в покое, избегая стрессовых ситуаций и чрезмерных нагрузок - как физических, так и эмоциональных. Следует больше отдыхать, высыпаться и гулять на свежем воздухе.

Медики советуют делать зарядку по утрам - несколько простых упражнений улучшат кровообращение, снимут стресс и освободят от погодной зависимости. Также рекомендуется время от времени принимать контрастный душ.

Для улучшения самочувствия в такие дни рекомендуется не переедать, чтобы не увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Следует соблюдать меню, состоящее из легкой пищи, минимизировав употребление очень жирных, острых и слишком соленых блюд.

Стоит отказаться от алкоголя и кофе, вместо этого пить больше воды и успокаивающие чаи.

Нужно также поменьше находиться на солнце, ограничить дальние перемещения и поездки. В такие дни специалисты рекомендуют запастись всеми необходимыми лекарствами, а в случае ухудшения здоровья сразу обратиться к специалисту, не затягивая дело.

Ранее УНИАН сообщал, когда в июле 2019 года ожидаются магнитные бури, чтобы чувствительные люди могли быть готовыми, чтобы минимизировать возможное их негативное влияние.