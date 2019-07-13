Тридцать детей остаются в больницах после отравления в лагере под Одессой

11-12 июля в медучреждения с признаками пищевого отравления обратились 56 человек, из них 53 ребенка, которые отдыхали в оздоровительном лагере в пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района.

В Одесской области в больницах остаются 32 человека, отравившихся в оздоровительном лагере.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, 11-12 июля в медицинские учреждения Белгород-Днестровского района с предварительным диагнозом «пищевое отравление» обратились 56 человек, из них 53 ребенка (2002-2010 г.р.), которые отдыхали в оздоровительном лагере «Медик 2» в пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района.

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По состоянию на 7.00 13 июля в лечебных учреждениях находятся 32 человека (из них 30 детей).

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщал УНИАН, 12 июля в Одесской ОГА сообщили о госпитализации из лагеря «Медик-2» с диагнозом «острый энтероколит» 46 детей и троих взрослых.

По данному факту полиция открыла производство по ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины.