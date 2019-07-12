Супрун раскритиковала закон о химической кастрации педофилов

По ее словам, врачи не будут проводить химическую кастрацию педофилов, поскольку это противоречит профессиональной этике.

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун выступает против химической кастрации педофилов как метода наказания.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Депутаты всех (!) фракций проголосовали за законопроект №6449, который предусматривает принудительную химическую кастрацию для тех, кто совершил преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Это означает, что Украина станет первым государством в мире, которое превратит лечение в наказание», - сказано в заметке.

Супрун отмечает, что педофилия является психической болезнью, и лечится химической кастрацией, но только в комплексе с другими методами лечения. «Депутаты же проголосовали за то, чтобы сделать химическую кастрацию методом наказания всех людей, совершивших преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Не все, кто совершает такие преступления, имеют психическую болезнь. Исследования показывают, что только половина таких преступлений совершена педофилами. Поэтому Украина будет принудительно делать химическую кастрацию людям, без учета их состояния здоровья», - отметила она.

Вместе с тем Супрун утверждает, что альтернативный законопроект учитывал состояние здоровья осужденных за половые преступления против несовершеннолетних. «За законопроект, который готовили эксперты и который соответствует международным нормам права, проголосовали в первом чтении. Но Ляшко на волне предвыборного популизма просунул в Раде закон, который буквально легализует в стране применение антигуманных методов с тотальным нарушением всяческих прав человека», - добавила она.

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Супрун утверждает, что использование химической кастрации как метода наказания без согласия является грубым нарушением прав человека, предусмотренных Конституцией Украины и международными конвенциями.

«Если этот закон вступит в силу, Украина будет иметь иски в Европейский суд по правам человека. Следовательно, деньги налогоплательщиков будут тратиться на компенсации насильникам. Ведь уже сейчас очевидно, что это будет признано нарушением прав человека», - отметила она.

Кроме того, добавила Супрун, законом предлагаются открытые реестры, но не определяется, как минимум, по каким принципам должен работать этот реестр.

«Открытые реестры могут навредить самим жертвам сексуального насилия. Ведь большая часть случаев сексуального насилия происходит в семьях. Лишь 10% таких преступлений совершаются незнакомыми жертве преступниками. Другая часть случаев происходят в семье или близком кругу. Чем меньше ребенок, тем больше вероятность, что абьюзер является членом семьи. Американский опыт показывает, что матери отказываются сообщать о преступлениях из-за публичности. Они боятся, что их муж или любовник, который насилует ребенка, попадет в реестр. Поэтому преступники остаются безнаказанными», - пояснила она.

«Надеюсь, что президент не подпишет этот закон. Потому врачи не будут осуществлять антигуманное «лечение», которое противоречит их профессиональной этике», - подытожила Супрун.

Как сообщал УНИАН, 11 июля Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом как закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости» (№ 6449).

Законом усиливается ответственность за изнасилование и развращение несовершеннолетних путем внесения изменений в Уголовный кодекс Украины.

Так, в УК вводится новая статья 59 -1 «Принудительная химическая кастрация». Согласно этой статье, наказание в виде принудительной химической кастрации заключается в принудительном введении осужденному антиандрогенных препаратов, состоящих из химических веществ, с целью уменьшить либидо и сексуальную активность.

Предусмотрено, что принудительная химическая кастрация не применяется к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет и к лицам в возрасте после 65 лет.