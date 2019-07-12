Впервые в Украине парень с синдромом Дауна получил высшее образование (фото, видео)

Богдан Кравчук с синдромом Дауна стал бакалавром.

11 июля диплом бакалавра истории получил житель Луцка Богдан Кравчук. Он - первый украинец с синдромом Дауна, который получил высшее образование.

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Для того, чтобы это произошло, маме парня Евгении Кинах пришлось бороться за его право на высшее образование. Об этом на своей странице в Facebook сообщает сотрудница Украинского института национальной памяти Леся Бондарук.

"Все эти 5 лет Богдан добросовестно учился и часто был гораздо успешнее обычных студентов. Они могли прогулять, недоучить... А Богдан так любит историю, что он не мог быть иным и не мог подвести высокое доверие к его возможностям. В его успехах большая помощь мамы - Евгении Кинах, которая была неизменным ассистентом своего любимого студента", - написала Бондарук.

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