"Игра в рулетку": доктор Комаровский предупредил об опасности купленного на разлив продукта

Педиатр советует внимательно изучить срок годности и упаковку перед покупкой.

Кандидат медицинских наук, доктор Евгений Комаровский рассказал, какие меры предосторожности следует соблюдать при покупке, хранении и употреблении молочных продуктов.

На своей странице в Instagram он отметил, что молочные продукты являются отличной средой для размножения бактерий.

Педиатр советует внимательно изучить срок годности и упаковку перед покупкой, она не должна иметь повреждений.

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"Выбирайте упаковку такого объема, чтобы семья смогла употребить ее содержимое в течение дня после открытия", - отметил Комаровский.

Если вы будете нести молочный продукт в жару домой, используйте лучше сумку-холодильник. А молоко с полки в магазине нужно брать в последнюю очередь — непосредственно перед походом на кассу.

"В XXI веке покупка молочных продуктов на развес и на разлив — это «игра в рулетку» и признак нецивилизованности (вредная и опасная привычка)", - подчеркнул врач.

Он советует отдавать предпочтение упаковке "тетрапак" - она надежнее и безопаснее полиэтиленовых пакетов. При этом Комаровский подчеркнул, что молочные продукты нельзя хранить в дверцах холодильника.

Напоследок доктор Комаровский посоветовал маркировать упаковку с молочными продуктами после их открытия.

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