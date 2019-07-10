Диетолог назвала причины, по которым постоянно хочется есть

Состояние хронического недоедания приводит к нарушению гормонов, отсюда и ощущение постоянного голода.

Диетолог Екатерина Толстикова рассказала, почему человек может постоянно испытывать чувство голода.

Как написала она на своей странице в Facebook, вполне естественно испытывать голод каждые 4,5-5 часов при условии, что у вас адекватный завтрак/обед и ужин.

Но если это не так, вот в чем может быть причина чувства голода:

1. Вы постоянно на "диете", уже 35-й год подряд. Вначале была низкоуглеводная, потом монодиеты, кето, Дюкана, арбузная или ещё какая-то. И так год в год.

Состояние хронического недоедания приводит к нарушению гормонов, отсюда и ощущение постоянного голода.

2. В вашем рационе много простых углеводов, которые не включают механизм сытости: гранола, сухофрукты, фрукты, печенья, шоколадки, сиропы, мёд и другие сахара. От таких продуктов сытости не ждите.

3. Рацион обеднённый белком - ещё одна причина частых срывов и постоянного голода. Белок - это важный макронутриент, который включает сытость и помогает организму регулировать пищевое поведение. Мало белка - много голода.

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4. Вы недоедаете клетчатку: очень часто такой рацион содержит большое количество белка и жира, но в нем отсутствуют пищевые волокна, которые формируют нашу микрофлору. А как вы знаете, именно она контролирует наш вес, состояние гормонов и пищевые привычки.

5. Частое употребление алкоголя приводит к повышенному аппетиту, обратите на количество/частоту внимание и старайтесь вовсе не употреблять данный источник пустых калорий.

6. Сукралоза и другие сахарозаменители влились в нашу жизнь, стараясь обмануть организм, что бы нам не съесть чего-то лишнего. Хотя на самом деле, именно они и провоцируют голод через выработку кишечных гормонов. Избегайте все, что 0 cal, low cal и другие «похудательные» продукты.

7. Вы пьёте мало воды. Очень часто организм ошибается: он не хочет есть, а хочет пить. Уменьшая количество воды в сутках, вы увеличиваете голод и объём пищи, тем самым провоцируя рост жировых клеток.

8. Некоторые препараты могут провоцировать голод, но и проблемы с эндокринными железами точно так же влияют на контроль пищевого поведения.