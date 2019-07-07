На Львовщине женщина и ребенок попали в реанимацию из-за укусов змей
В Сколевском районе Львовской области два человека госпитализированы после укусов ядовитых змей.
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Как сообщает пресс-служба управления ГСЧС области, 6 июля спасатели получили сообщение о том, что в реанимационное отделение Сколевской центральной районной больницы доставили женщину 1950 года рождения.
Потерпевшая – жительница поселка Либохора. Змея укусила пострадавшую в левую ногу, ее состояние оценивают как средней тяжести.
В этот же день в 23:20 поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Сколевской ЦРБ доставили ребенка 2010 года, которого змея укусила в левую руку. Пострадавший – житель поселка Климец.
Ранее и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Facebook объяснила, как действовать в случае, когда укусила змея.