На Львовщине женщина и ребенок попали в реанимацию из-за укусов змей

Пострадавшие находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

В Сколевском районе Львовской области два человека госпитализированы после укусов ядовитых змей.

Читайте такжеВ Житомирской области 9-летнего мальчика укусила гадюка, он в реанимации

Как сообщает пресс-служба управления ГСЧС области, 6 июля спасатели получили сообщение о том, что в реанимационное отделение Сколевской центральной районной больницы доставили женщину 1950 года рождения.

Потерпевшая – жительница поселка Либохора. Змея укусила пострадавшую в левую ногу, ее состояние оценивают как средней тяжести.

В этот же день в 23:20 поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Сколевской ЦРБ доставили ребенка 2010 года, которого змея укусила в левую руку. Пострадавший – житель поселка Климец.

Ранее и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Facebook объяснила, как действовать в случае, когда укусила змея.