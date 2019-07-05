Диетолог назвала "опасный" продукт: заманивает, как и сахар

Соль контролирует баланс жидкости в организме, поэтому она нам нужна.

Диетолог Светлана Фус рассказала, сколько соли можно использовать на подсаливание еды.

Соль контролирует баланс жидкости в организме, поэтому она нам нужна. Но в ограниченном количестве, пишет Фус на своей странице в Instagram.

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Она отметила, что соль контролирует баланс жидкости в организме, поэтому она нам нужна. Но в ограниченном количестве.

"Соль заманивает так же, как и сахар. Когда мы лакомимся чем-то соленым, в организме выделяется гормон удовольствия. Вот почему мы едим соли больше, чем нужно. А большое количество соли в организме приводит к отеку", - подчеркнула диетолог.

Поэтому Фус рекомендует не досаливать блюда, которые содержат соленые продукты: салат с фетой или брынзой, бутерброд с соленой рыбой; пить достаточное количество воды; использовать морскую или каменную соль, обогащенную йодом; на досол использовать около 5 г, это дневная норма.

Ранее и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун рассказала, что больше всего людей в мире убивает не курение и даже не высокое давление, а неполноценное питание, в частности много соли в рационе.