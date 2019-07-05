После массового отравления детей закрывается лагерь в Коблево (видео)

16 детей сегодня выписали из больницы.

Из лагеря "Салют" в Коблево, где массово отравились дети, сегодня вывозят всех воспитанников, потому что владелец решил таки прекратить работу заведения, чтобы исправить все нарушения.

Читайте такжеВ результате отравления в лагере в Коблево пострадали сироты и дети участников АТО (видео)

Утром из больницы выписали 16 маленьких пациентов, которых госпитализировали в понедельник. В стационаре остаются 8 детей и один воспитатель, говорится в сюжете ТСН.

Что вызвало кишечную инфекцию, будет известно уже сегодня, по результатам анализов. Кроме того, комиссия выявила нарушения санитарных норм в лагере. Дети участников ООС, сироты и из многодетных семей кроме еды, жаловались на условия проживания. Их поселили в помещение с дырявыми стенами, гнилыми матрасами и ржавой сантехникой. Делом занимается полиция.

Напомним, первые симптомы отравления - тошнота, температура, боль в животе - у детей появились несколько дней назад. Все жаловались на некачественную пищу. В лагере пытались скрыть болезнь детей, "скорую" вызвали только после того, как вмешались родители. В больницу сразу забрали 16 воспитанников. После огласки на место прибыла специальная комиссия.