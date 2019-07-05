Под Днепром обнаружены очаги смертельной инфекции

Основной путь передачи инфекции — водный и пищевой.

В районе р. Самара на Днепропетровщине обнаружены природные очаги лептоспироза.

Так, в г. Перещепино, с. Кильчень, с. Пищанка, смт. Губиниха периодически регистрируются случаи заболевания среди людей, передает местный сайт НМ.

Резервуар инфекции в природе — грызуны: мыши, крысы. Возбудитель заболевания долгое время выделяется с мочой во внешнюю среду, в результате чего загрязняется трава и вода. Это способствует заболеванию диких и домашних животных (крупного рогатого скота, лошадей, свиней).

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Основной путь передачи инфекции — водный и пищевой. Случаи заражения лептоспирозом часто связаны с сенокосом и другими сельскохозяйственными работами на затопленных территориях, с купанием, рыбалкой, употреблением загрязненной воды и пищевых продуктов.

Контактный путь передачи лептоспироза реализуется при уходе за сельскохозяйственными животными.

Инкубационный период (период от начала заражения до появления первых признаков заболевания) составляет 5 — 12 дней. Начало заболевания характеризуется лихорадкой, резким повышением температуры до 39-40 градусов, Главными и сильными мышечными болями (особенно выраженные боли в икроножных мышцах). Могут быть желтуха, покраснение лица, воспаление слизистой оболочки глаз, сыпь, ангина и др.

Лептоспироз — особо опасное инфекционное заболевание, которое поражает и людей, и животных. Возбудителем инфекции являются микроорганизмы — лептоспиры.