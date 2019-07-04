В Коблево возросло число отравившихся в лагере детей (видео)

Ранее было принято решение о закрытии заведения.

Возросло число пострадавших детей в лагере "Салют" в Коблево Николаевской области. Теперь их уже 24: с симптомами отравления накануне госпитализировали еще восемь воспитанников, а также одного сотрудника.

Читайте такжеНа Ивано-Франковщине массово отравились туристы

В лагере специалисты выявили нарушения санитарных норм: оказывается, детей поселили в неотремонтированные помещения с дырами, трещинами и старой сантехникой, говорится в сюжете ТСН.

Лагерь обещали закрыть, но пока окончательно не выяснят, что именно вызвало массовое недомогание, он работает. Результаты анализов ждут сегодня, 4 июля. Треть детей родители уже забрали домой.

Напомним, первые симптомы отравления - тошнота, температура, боль в животе - у детей появились несколько дней назад. Все жаловались на некачественную пищу. В лагере пытались скрыть болезнь детей, "скорую" вызвали только после того, как вмешались родители. В больницу сразу забрали 16 воспитанников. После огласки на место прибыла специальная комиссия.