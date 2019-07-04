На Ивано-Франковщине массово отравились туристы
В Ивано-Франковской области с пищевым отравлением госпитализированы восемь туристов из Одесской и Кировоградской областей, из них трое детей.
Как сообщили в управлении гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации, группа туристов в составе 13 человек отдыхала в долине Крынта возле села Замагора в Верховинском районе.
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Первое сообщение об ухудшении состояния здоровья людей поступило спасателям вечером 3 июля. Каретой скорой помощи четверо пострадавших были госпитализированы в Верховинскую ЦРБ.
На протяжении ночи в больницу доставили еще четверых туристов.
По информации ОГА, по состоянию на 5 часов утра в Верховинскую ЦРБ с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит средней степени тяжести госпитализированы восемь человек, из них трое детей - жителей Одесской и Кировоградской областей, которые находились в горной местности на территории Верховинского района.
Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь и выясняются причины отравления.