"Метко примененная брань - полезна для здоровья": Супрун отреагировала на дематюкацию языка

Исполняющая обязанности министра здравоохранения считает, что законопроект о "дематюкации языка" применим скорее к Северной Корее, чем к современному европейскому государству.

Метко и точно примененное ругательство, описывающее наше отношение к ситуации, и не направленное на оскорбление собеседника, полезно для здоровья.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун, комментируя законопроект о «дематюкации языка».

Исполняющая обязанности министра здравоохранения считает, что соответствующий законопроект «подходит скорее к Северной Корее, чем к современному европейскому государству», и напоминает, что наука имеет немало аргументов «за» ненормативную лексику. Например, именно ругань, описывающая наше отношение к ситуации, применяется в быту чаще всего и приводит к нейтральным или положительным последствиям.

«Если мы реагируем нецензурной лексикой на сложную неприятную ситуацию, а не на человека, то чувствуем облегчение. В этом случае наше возмущение новостями, боль при тренировке, травме, тревожность, удивление или испуг находят быстрое и достаточно точное выражение, на что мозг реагирует выделением эндорфинов», - пишет Супрун.

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«Эти нейромедиаторы участвуют в обезболивании или удовлетворении. Слова на «б» или «с» не заменят качественной анестезии, но исследования показали эффективность ругательства в уменьшении боли, усиление сердцебиения и повышение болевого порога. Если нам трудно и мы одним словом это выразили, мозг это воспринимает как запуск программы защиты и нападения – «держись!», - добавляет и.о. главы Минздрава.

Впрочем, Супрун подчеркивает, что матом следует пользоваться только в нужный момент, а не разговаривать матами постоянно, иначе мозг привыкает и перестает воспринимать ругань как нечто экстраординарное.

«Понимать и выражать свои эмоции - полезно для здоровья и общения. Наблюдения за людьми, которые прожили более ста лет, показали, что, помимо других факторов, долгожителей объединяет свободное выражение своих эмоций. А вот длительное подавление эмоций, вместо их проявления (так называемое репрессивное овладение эмоций) связано с более высокой заболеваемостью раком и гипертензией. Кроме этого, люди, которые вынуждены на работе улыбаться клиентам, после работы чаще напиваются - постоянное сокрытие настоящих эмоций и принуждение к позитиву истощает психику», - говорится в сообщении.

По мнению Супрун запрет мата не поможет изменить образ «не очень умного или культурного человека», который разговаривает матом.

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«Так, 10-20% людей с синдромом Туретта могут прибегать к потоку бранных слов, когда напуганы или возбуждены. Интересным является состояние афазии. У людей с ней нарушена речь и ее понимание, но материться они кое-где могут прекрасно. Ученые объясняют это тем, что ругательство не воспринимается нашим мозгом буквально. Мы не представляем именно то, что слышим и говорим, и апеллируем именно к досадной возмутительной ситуации, а не половым органам, к примеру», - напоминает чиновница.

Поэтому обычное вещание и обсценная лексика, по мнению Супрун, это отдельные вещи с точки зрения нейрофизиологии.

«Брань и жизнь в социуме тесно связаны, и в не худший способ. Считается, что люди оптимизировали животную реакцию вскрика на боль и страх, и присущую приматам агрессию (метание) на приемлемую в социуме брань. Так можно и выразить свои чувства специальными словами, и никого не травмировать», - сообщает исполняющая обязанности министра здравоохранения.

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«Употребление матерных слов в общении в ряде случаев указывает на близость людей и хороший эмоциональный контакт между ними. Когда коллеги начинают между собой ругаться, значит, они стали командой - такие исследования. Но ненормативная лексика в официальных речах воспринимается как некомпетентность, так что будьте внимательны. Искоренять следует пассивную и активную агрессию, дискриминацию, штампы, но не обсценную лексику как таковую. А лучшая забота об украинском языке - это общаться и творить ею, независимо от сферы работы, разрабатывать профессиональную лексику, переводить ресурсы и литературу, читать украинских авторов, а не законодательно регулировать то, что мы говорим», - заключает Супрун.

Напомним, 2 июля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект "О противодействии сквернословию", или о дематюкации языка. Документ предусматривает установление штрафов за нецензурную брань в публичных выступлениях, материалах в интернете и в эфире телевидения.

Профильный комитет рассмотрит документ 10 июля.