На Закарпатье 20-летняя девушка умерла после визита к стоматологу
В Закарпатской области полиция расследует факт смерти 20-летней девушки после визита к стоматологу.
Об этом сообщила пресс-секретарь отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Закарпатской области Иннеса Манзулич-Иванова.
По ее словам, вчера в полицию поступило сообщение о том, что в реанимационном отделении Закарпатской областной клинической больницы им. Новака скончалась 20-летняя жительница Межгорского района.
Как уточнил главный врач Закарпатской областной клинической больницы Юрий Яцына, девушка в реанимационное отделение медучреждения госпитализирована в пятницу, 28 июня, из реанимации Межгорской ЦРБ. В ночь с понедельника на воскресенье, 1 июля, девушка умерла.
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Как удалось выяснить полиции, девушка получила анафилактический шок после анестезии во время визита к стоматологу.
«Вероятно, врач-стоматолог сделал анестезию, после чего у девушки началась аллергическая реакция», - уточнила Манзулич-Иванова.
Девушка была госпитализирована в районную больницу, а затем переведена в областную, расположенную в Ужгороде.
В полиции добавили, что девушка находилась в коме и умерла, не приходя в сознание.
Сейчас полиция выясняет все обстоятельства трагедии, продолжается опрос свидетелей.
По факту смерти женщины открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 УК.
«В дальнейшем правовая квалификация может быть изменена в соответствии с обстоятельствами, результатами экспертизы и определением роли врача, который предоставил услуги», - уточнила Манзулич-Иванова.
Ранее в одной из стоматологических клиник Киева на приеме у врача умерла пациентка.