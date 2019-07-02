12-летний мальчик из Львовской области заразился столбняком из-за поцарапанных коленей

Заместитель главного врача Александра Бурда сообщила, что в больницу ребенка госпитализировали в субботу с симптомами, характерными для столбняка – у него дергались мышцы нижних конечностей. 20 дней назад парень упал и поцарапал колени. Через раны инфекция попала в организм.

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"По словам матери, мальчик не был привит от столбняка. Из семи случаев столбняка среди детей, которые мы фиксировали за последние годы, два случая – из Яворовского района. Чаще всего это заболевания диагностируем именно летом, когда дети бегают, падают, получают различного рода травмы, через которые и попадает в организм инфекция", - говорит Бурда.

Мальчик находится на лечении в травматологическом отделении больницы, получает необходимое лечение и находится под постоянным наблюдением врачей. Сейчас у него не тяжелая форма столбняка, но как поведет себя болезнь дальше, спрогнозировать трудно.

Напомним, столбняк – это острое инфекционное заболевание, поражающее нервную систему и проявляющееся сильными судорогами. В тяжелых случаях больной выгибается дугой, опираясь на пятки и затылок. Если немедленно не начать лечение, пациент может и умереть. Столбняк может вызвать тяжелые осложнения – асфиксию и остановку сердца. По данным Минздрава, от тяжелых форм этого заболевания смертность достигает более 50%.