Валерий Дубиль: Кабмин планирует сэкономить на пациентах

Правительство, объясняет нардеп, планирует «дезактивировать» декларации, ссылаясь на ошибки, которые могли делать медработники из-за недоработки «медреформы».

Правительство планирует отменить более 700 тысяч деклараций, заключенных с пациентами, чтобы сэкономить 2 млрд грн. Для этого оно собирается провести проверку своей же «медреформы», которая может обернуться для украинцев невозможностью попасть к врачу, а самих чиновников заставит отвечать в судах.

Об этом в своем блоге на сайте «Киеввласть» заявил заместитель главы ВО «Батькивщина», народный депутат Валерий Дубиль.

«Прошло почти 15 месяцев с начала подписной кампании по выбору врача первички, и только сейчас Правительство решило проверить корректность уже подписанных деклараций.

Этот шаг вряд ли можно назвать своевременным, ведь за 11 месяцев по этим непроверенным (можно сказать и некорректным) декларациям НСЗУ уже заплатила более 10 млрд грн из бюджета. И результат проверки может показать, что часть из этих средств была выплачена незаконно», - пишет народный избранник.

Валерий Дубиль считает, проверки не делали раньше, потому что они могли значительно снизить динамику проведения всей подписной кампании. А это никак не вписывалось в планы предвыборного пиара власти на "успехах медреформы", который полностью базировался именно на этом:

«Теперь же они увидели, что" перестарались "- декларации подписало 28 млн украинцев. А суммы, заложенной в бюджет (на каждого украинца выделяются в среднем только 570 грн в год) - не хватает».

Поэтому правительство планирует «дезактивировать» декларации, ссылаясь на ошибки, которые могли делать сами медработники из-за непродуманности «медреформы». Так, пациенты не смогут попасть к врачу, а медработники останутся без финансирования и не смогут набрать достаточного количества пациентов, потому что «подписной бум» уже закончился:

«Во-первых, врачи не учились не то, что заполнять их - пользоваться компьютером! Во-вторых, медики спешили набрать необходимое количество пациентов, чтобы не допустить закрытия медучреждения. В-третьих, в 2-3 раза возросла нагрузка на врача - потому что, как уже писал, врач стал "единым окном" для пациента. При таких условиях не допустить ошибку - на грани фантастики», - подчеркивает депутат.

Валерий Дубиль акцентирует, что украинцы страдают именно из-за непрофессиональности «реформаторов». Народный избранник выразил надежду, что новая команда, которая придет в Минздрав, сможет исправить ошибки предыдущей власти и сориентируется на введении в Украине обязательного медицинского страхования:

«Соответствующие законопроекты для этого мы уже зарегистрировали в Верховной Раде - нужна только политическая воля. Каждый человек - медик это или пациент - должен быть уверенным в завтра!» - резюмировал нардеп.