Доктор Комаровский рассказал, какими ягодами можно прикармливать ребенка (видео)

Важно помнить, что перекармливать ребенка ягодами не стоит.

Кандидат медицинских наук, доктор Евгений Комаровский объяснил родителям, какие ягоды и с какого возраста лучше давать детям.

Об этом педиатр рассказал на своей странице в Instagram. "На самом деле, категорически, однозначно, "Вот с этой ягоды начинать!" - такого нет", - заявил он.

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Педиатр подчеркнул, что важно быть уверенным в качестве данного продукта, а остальное является второстепенным. Но и перекармливать ребенка ягодами не стоит.

"Опять-таки, мы же прекрасно знаем, что, когда мы начинаем прикорм, то главное правило: мы не даем ребенку 150 ягод. Мы даем половинку одной, смотрим, как он отреагировал", - отметил Комаровский.

Если есть сомнения, то нужно начинать не с ягоды, а с компота из этой ягоды, советует врач.

"Даже, условно говоря, взяли смородину, залили её кипятком и дали ребенку попить этой водички, когда остынет, разумеется. Нет проблем — дали целую ягодку", - подытожил доктор.

Ранее Евгений Комаровский сообщил, что детям можно есть немытые ягоды с дерева, которое растет вдали от дороги и моется дождями.