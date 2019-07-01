Доктор Комаровский рассказал, какими ягодами можно прикармливать ребенка (видео)
Вопрос: ⠀ Мы начали прикорм, у нас всё замечательно. Какие ягоды и с какого возраста лучше давать ребенку? ⠀ Ответ: ⠀ На самом деле, категорически, однозначно, «Вот с этой ягоды начинать!» - такого нет. ⠀ Виноград, смородина, крыжовник, земляника, клубника, вы только должны быть уверены в их качестве. Вот собственно говоря и всё. Опять-таки, мы же прекрасно знаем, что, когда мы начинаем прикорм, то главное правило: мы не даем ребенку 150 ягод. Мы даем половинку одной, смотрим, как он отреагировал. Нормально – замечательно. ⠀ Еще один совет. Вы хотите дать ягоду. Вы в ней сомневаетесь. Начинайте не с ягоды, а с компотика из этой ягоды. Даже, условно говоря, взяли смородину, залили её кипятком и дали ребенку попить этой водички, когда остынет, разумеется. Нет проблем – дали целую ягодку. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #ягоды #здоровье
Кандидат медицинских наук, доктор Евгений Комаровский объяснил родителям, какие ягоды и с какого возраста лучше давать детям.
Об этом педиатр рассказал на своей странице в Instagram. "На самом деле, категорически, однозначно, "Вот с этой ягоды начинать!" - такого нет", - заявил он.
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Педиатр подчеркнул, что важно быть уверенным в качестве данного продукта, а остальное является второстепенным. Но и перекармливать ребенка ягодами не стоит.
"Опять-таки, мы же прекрасно знаем, что, когда мы начинаем прикорм, то главное правило: мы не даем ребенку 150 ягод. Мы даем половинку одной, смотрим, как он отреагировал", - отметил Комаровский.
Если есть сомнения, то нужно начинать не с ягоды, а с компота из этой ягоды, советует врач.
"Даже, условно говоря, взяли смородину, залили её кипятком и дали ребенку попить этой водички, когда остынет, разумеется. Нет проблем — дали целую ягодку", - подытожил доктор.
Ранее Евгений Комаровский сообщил, что детям можно есть немытые ягоды с дерева, которое растет вдали от дороги и моется дождями.