Жителей Киева предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха летом

В группе риска - дети, пожилые люди, беременные, а также люди с хроническими заболеваниями.

В Киеве в летний период будет сохраняться высокий уровень загрязнения воздуха, людям рекомендуют избегать мест массового скопления автотранспорта.

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Об этом рассказал начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает «Обозреватель». Он рассказал, какие категории людей больше всего подвержены рискам для здоровья.

"В группе риска дети, пожилые люди, беременные, а также люди с хроническими заболеваниями, в первую очередь – легких, с бронхиальной астмой. Им не рекомендуется находиться в жаркую пору в местах скопления автотранспорта. Что касается парков, скверов, территорий жилой застройки, где есть допуск автотранспорта, воздух там абсолютно соответствует стандартам", – сообщил Рубан.

"Мы можем говорить о замерах воздуха в приземном слое атмосферы возле автомагистралей. 21 стационарная точка измерений обустроена и работает круглосуточно в Киеве. Что касается замеров, которые делает лабораторный центр Минздрава в парках, скверах, то там любых превышений нет", – отметил он.

По словам чиновника, основной совет киевлянам – "в жаркую пору в местах максимального размещения автотранспорта лучше не находиться".

Также Рубан прокомментировал показатели загрязнения воздуха в Киеве после крупного пожара, который произошел на Борщаговке 26 июня.

"Было превышение нормы в полтора-два раза, но в настоящее время воздух соответствует стандартам. Но в среду действительно было превышение предельно допустимых концентраций, поэтому была дана рекомендация жителям трех районов не находиться на улице", – подчеркнул он.