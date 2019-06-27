Доктор Комаровский разрушил миф о популярном препарате для детей (видео)
Вопрос: ⠀ А кальция глюконат – это БАД? Стоит ли мне давать его ребенку во время интенсивного роста костей и зубов? ⠀ Ответ: ⠀ Кальция глюконат не БАД, нормальный вариант препаратов кальция. Вы должны знать, что для того, чтобы кальций усваивался он должен поступать в организм в виде растворимой соли. Кальция глюконат растворяется даже в холодной воде поэтому прекрасно усваивается. Почему я это говорю? Потому что очень часто бизнесмены от фармакологии рассказывают о том, что надо покупать какой-то дорогой кальций, а кальция глюконат плохой, дескать он плохо усваивается. Поверьте мне, усваивается нормально. Если есть клинические проявления дефицита кальция (есть определенные симптомы, которые на это указывают: повышенная нервная возбудимость, гипертонус мышечный и т.д. и т.д., но в этом лучше разбираться врачам), если есть конкретная диета, когда ребенок явно мало ест кальция, кода он вообще не есть молочные продукты, когда есть период активного роста, давать препараты кальция можно и нужно. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #кальций #глюконаткальция #рост
Доктор Евгений Комаровский рассказал о том, стоит ли давать ребенку глюконат кальция и насколько он эффективен.
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Педиатр на своей странице в Instagram ответил на вопрос родителей, можно ли считать глюконат кальция БАДом — биологически активной добавкой - и стоит ли применять его в период активного роста костей и зубов.
Комаровский подчеркнул, что глюконат кальция — это не БАД, а препарат, который ничем не хуже дорогих препаратов с кальцием. Этим он разрушил миф о его неэффективности и том, что он плохо усваивается.
Медик посоветовал принимать глюконат кальция детям, у которых наблюдаются симптомы дефицита кальция.
Ранее врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский рассказал о главных признаках дефицита кальция у ребенка.