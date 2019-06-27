Доктор Комаровский разрушил миф о популярном препарате для детей (видео)

Врач посоветовал принимать глюконат кальция детям, у которых наблюдаются симптомы дефицита кальция.

Доктор Евгений Комаровский рассказал о том, стоит ли давать ребенку глюконат кальция и насколько он эффективен.

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Педиатр на своей странице в Instagram ответил на вопрос родителей, можно ли считать глюконат кальция БАДом — биологически активной добавкой - и стоит ли применять его в период активного роста костей и зубов.

Комаровский подчеркнул, что глюконат кальция — это не БАД, а препарат, который ничем не хуже дорогих препаратов с кальцием. Этим он разрушил миф о его неэффективности и том, что он плохо усваивается.

Медик посоветовал принимать глюконат кальция детям, у которых наблюдаются симптомы дефицита кальция.

Ранее врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский рассказал о главных признаках дефицита кальция у ребенка.