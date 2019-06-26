Доктор Комаровский рассказал, какие опасности таит шампунь для волос

Педиатр порекомендовал внимательно читать состав средств и по возможности выбирать косметику без вредных компонентов.

Доктор Евгений Комаровский рассказал, какие компоненты делают шампуни, пены, гели для умывания и жидкое мыло опасными.

Их он перечислил на своей странице в Instagram. Педиатр объяснил, что в 97% моющей косметики есть один компонент, который считается опасным – это SLS (sodium lauryl/laureth sulfate). Это группа поверхностно-активных веществ, обладающих сильными очищающими, пенообразующими свойствами, очень агрессивные компоненты.

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Самые опасные из сульфатов, по словам доктора, - sodium lauryl/laureth sulfate, ammonium lauryl sulfate, sodium dodecyl sulfate, magnesium laureth sulfate. Это дешевые и едкие компоненты. Они могут негативно и агрессивно воздействовать на кожу и на здоровье в целом.

Опасный компонент SLS входит в состав: пенок и гелей для умывания, средств для снятия макияжа, шампуней, жидкого мыла, гелей для душа, пенок для ванной, зубных паст, средств для интимной гигиены.

Применение средств с этим компонентом может быть очень опасным, ведь SLS очищает окислением поверхности. Этот процесс может раздражать кожу, вызывать зуд, шелушения, покраснения, аллергии и при долгом применении — кожные заболевания.⠀

Кроме того, SLS может способствовать иссушению волос, образованию сухих, ломких и секущихся кончиков, может способствовать выпадению волос и образованию перхоти, а также заболеваний кожи.

Доктор Комаровский порекомендовал внимательно читать состав средств и по возможности выбирать косметику без этих компонентов.

Ранее врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что самые опасные часы для пребывания на солнце — с 10:00 до 16:00.