В Украине хотят запретить курить Iqos в общественных местах

Из продажи также исчезнут ароматизированные сигареты и табак.

В Украине вскоре могут установить общие ограничения на курение табака во всех существующих формах, включая электронные сигареты, а также активно набирающие популярность системы нагревания табака вроде Iqos.

Соответствующие изменения содержит проект закона, который на днях обнародовали для ознакомления чиновники Минздрава, передает UBR.

Документ, кроме прочего, предлагает полностью переписать формулировку «курение табачных изделий», которая в настоящий момент считает таковым «процесс сгорания табака». В новой версии под курением следует понимать любое действие, которое приводит к «нагреванию, тлению, сгоранию табачных изделий, в результате чего образуются дым или аэрозоль (пар, туман)».

Кроме того, должно измениться и понятие «табачное изделие», которое сейчас содержит исчерпывающий перечень товаров. В новой версии таковым предлагают называть любые «изделия», которые можно употребить и которые содержат (в том числе частично) табак.

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Иными словами, если документ примут, на курение электронных систем нагревания табака будут распространяться все те же ограничения, что и на обычные сигареты. В том числе, запрет на курение в общественных местах.

Еще одно важное изменение, предлагаемое документом, – тотальный запрет ароматических добавок к сигаретам и табаку для самокруток. Добавлять последние хотят запретить во всех формах: в самом табаке, в виде капсул в фильтрах и т.д.

Кроме сугубо медицинских задач (в пояснительной записке к проекту авторы не жалеют статистических данных о вреде курения), Минздрав объясняет необходимость разработки и принятия закона имплементацией европейских правил в украинское законодательство. В частности, прописанные в проекте нормы соответствуют требованиям Директивы 2014/40/ЕС. И их принятие прямо указано в пунктах 1389 – 1396 Соглашения об ассоциации с ЕС.

Впрочем, не следует ожидать, что указанные изменения немедленно вступят в силу. Нынешний созыв Верховной Рады при всем желании не успеет проголосовать за законопроект: положенный по закону срок для предварительного ознакомления общества с инициативами истечет только 20 июля, то есть за день до парламентских выборов.

Нормы закона вступят в силу только через год после того, как президент поставит под текстом подпись.