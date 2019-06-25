Ученые пришли к выводу, что никотин - решение проблемы курения

Использование ЭСДН как средства для отказа от курения является реализацией «новой» роли никотина.

13-15 июня в Варшаве прошел ежегодный Глобальный форум по никотину (GFN), посвященный вопросам эпидемии курения и роли альтернативных продуктов сниженного риска.

Главной темой 2019 года стало «переосмысление» моделей потребления никотина в контексте отказа от курения. Ученые, исследователи и общественные активисты участвовали в дискуссии, где рассматривалось изменение восприятия никотина и возможные позитивные аспекты его использования.

Джерри Стимсон, профессор Имперского колледжа в Лондоне, отметил: «мы уходим от мира «горения». От двигателей внутреннего сгорания и тлеющих сигарет переходим к новым способам доставки энергии и удовольствия».

Основная часть форума была посвящена развенчанию мифов о воздействии никотина на организм курильщика. Эксперты отметили, что, согласно последним исследованиям, никотин рассматривается как один из способов отказа от курения. Заключение основывается на доказательной базе – при курении вред организму наносит не никотин, а дым и продукты горения табака, содержащие 7000 вредных веществ.

На форуме был представлен ряд исследований, подтверждающий эффективность использования никотина. Например, в рамках исследования никотинзаместительной терапии было доказано, что курильщики, которые используют более высокие дозы никотина, бросают курить чаще, чем те, кто использует низкие дозы.

Ученые из Лондонского университета королевы Марии отметили, что при отказе от привычки нужно иметь возможность контролировать дозу получаемого никотина. «Курильщики определяют дозу потребления никотина во время курения, но, когда пытаются бросить курить, уровень никотина определяется рекомендуемой дозировкой препарата. Для некоторых людей он может быть слишком низким, что повышает вероятность срывов», - заключила эксперт.

В рамках форума был определен ряд свойств никотина, благодаря которым его можно считать таким, что помогает при отказе от курения:

- никотин облегчает тревожность, улучшает когнитивные функции,

- никотин помогает курильщикам справляться с повседневными задачами.

Доктор Ниал Беновитц из университета Калифорнии заключил, что долгосрочное использование никотина хоть не является абсолютно безвредным, но намного менее опасное в сравнении с курением сигарет. Поэтому никотин содержится в альтернативных продуктах для курильщиков, среди которых жевательный табак, пластыри, никотиновые жвачки, электронные системы доставки никотина (ЭСДН). Последние, согласно исследованиям, являются наиболее эффективными и относятся к категории продуктов сниженного риска. Принцип их работы основан на том, что в устройстве табак не горит, а нагревается, выделяя с аэрозолем на 90-95% меньше вредных веществ.

Таким образом, «эмпирические данные показывают, что никотинзаместительная терапия с использованием альтернативных продуктов – безопасна и эффективна», – подчеркнул доктор Питер Хайек.

Эксперты заключили, что использование ЭСДН как средства для отказа от курения, является реализацией «новой» роли никотина. Такая стратегия дала положительные результаты в развитых странах, где альтернативные продукты рекомендуются врачами в процессе отказа от курения. Так, в 2018 году курение в Англии достигло рекордно низкого уровня – 15% взрослого населения. Этот показатель на 25% меньше в сравнении с 2011 годом, когда электронные системы только начали появляться на рынке.