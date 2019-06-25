Антимонопольный комитет помог снизить цены на лекарства, хотя они до сих пор завышены - СМИ

За монопольные злоупотребления украинцы до сих пор переплачивают минимум 10%.

Сумма средств, которые украинцы ежегодно направляют на покупку лекарств, равняется примерно 65 млрд грн. Об этом сообщает "5 канал".

При этом, по словам юридического эксперта Андрея Гука, большое влияние на конечную стоимость препаратов оказал Антимонопольный комитет, который способствовал снижению их стоимости.

"Можно отметить очень серьезные успехи влияния на фармацевтический рынок, по ценам на лекарства. Там очень большая работа проведена Антимонопольным комитетом. Это касается отношений в цепочке от производителя до дистрибьютора, импортера, аптечных сетей и конечного потребителя. И тут Антимонопольный комитет сыграл большую роль, и есть много штрафов, есть определенные успехи. Конечно, есть ситуации, где фармкомпании отстояли свою позицию, но в целом на рынок Антимонопольный комитет повлиял очень сильно", – заявил Гук.

Вместе с тем, в материале указывается, что за монопольные злоупотребления украинцы до сих пор переплачивают минимум 10%. Поэтому АМКУ продолжает наводить порядок в этой сфере. Однако нереформированные суды часто становятся на сторону бизнеса – отменяют решение комитета.