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От Супрун уходит зам

12:56, 25 июня 2019
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Замминистра здравоохранения Илык подал заявление об увольнении / фото УНІАН

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Справка УНИАН. С 2015 года Илык работал в должности помощника министра здравоохранения Украины, а с 2016 года - в должности заместителя министра. Среди направлений работы, которые координировал Илык как заместитель министра, - трансформация рынка лекарственных средств, правительственная программа «Доступные лекарства», Национальный перечень основных лекарственных средств.

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Теги: #увольнение#Минздрав