От Супрун уходит зам

Он координировал трансформацию рынка лекарственных средств, программу «Доступные лекарства», Национальный перечень основных лекарственных средств.

Заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык подал заявление об увольнении с должности.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Справка УНИАН. С 2015 года Илык работал в должности помощника министра здравоохранения Украины, а с 2016 года - в должности заместителя министра. Среди направлений работы, которые координировал Илык как заместитель министра, - трансформация рынка лекарственных средств, правительственная программа «Доступные лекарства», Национальный перечень основных лекарственных средств.