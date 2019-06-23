Оккупанты фактически начали угрожать материковой Украине бактериологическим оружием – эксперт

Россия начала угрожать эпидемией холеры на Херсонщине, хотя такая эпидемия на самом деле грозит оккупированному полуострову, отметил экс-постпред президента в АРК.

Заявление МИД России об угрозе эпидемии холеры в Херсонской области из-за перекрытия Украиной поставок воды в Крым не соответствует действительности.

Об этом заявил бывший постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин, передает «Обозреватель». По его словам, такая эпидемия угрожает оккупированном полуострову.

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"МИД РФ позволило себе угрожать нам фактически бактериологическим оружием. Они угрожают эпидемией на Херсонщине, хотя ясно, что никаких логических связей между перекрытым каналом и эпидемиологическим состоянием нет и быть не может. Именно в Крыму есть связь между этими событиями, в частности для жителей Симферопольского района", – заявил Бабин.

По словам эксперта, угроза возникла из-за наступления в Крыму засушливого периода.

"Снижение грунтовых вод приводит к размытию могильников, где есть холера. Уже дважды, в советский период и в 1994 году, в Симферополе были эпидемии. Возможно, это повторится", – подчеркнул он.

"Это не связано непосредственно с каналом, это связано с сухим периодом и с Симферопольским водохранилищем, которое не питается от канала. Но это характерно для полуострова, а не для Херсонщины. Российская пропаганда перекладывает с больной головы на здоровую", – заявил Бабин.

По его мнению, подобные заявления могут свидетельствовать о том, что оккупанты "ожидают искусственных провокаций".

"Крым, в отличие от Херсонщины, находится в зоне эпидемиологического риска в сухой период. Это связано с отсутствием очистных сооружений и с тем, что горные водоемы в Крыму строили в советские годы как всегда в СССР, не подумав, что они делают", – резюмировал Бабин.