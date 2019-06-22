Супрун рассказала, как бороться с неприятным запахом тела и что на него влияет

По словам Ульяны Супрун, на запах влияет наш рацион, гормоны, генетика, эмоциональное состояние, виды бактерий, которые обитают на коже и косметические средства, которыми мы пользуемся.

Для многих людей тема запаха тела является довольно деликатным, особенно в период летней жары.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на странице в Facebook рассказала, что влияет на запах тела, и как с этим бороться.

По ее словам, на запах влияет не только высокая температура воздуха, а целый ряд факторов – наш рацион, гормоны, генетика, эмоциональное состояние, виды бактерий, которые обитают на коже и косметические средства, которыми мы пользуемся.

Как пишет Супрун, на нашей коже есть потовые эккриновые, апокриновые потовые и сальные железы. Эккриновые потовые железы активно работают во время физических нагрузок, и когда нам жарко. Этих желез больше всего, и они открываются непосредственно на поверхность кожи.

"Протоки апокринових желез открываются в волосяной фолликул. Эти железы начинают активно работать в период полового созревания. Расположены они достаточно локально – в подмышечных зонах, в зоне паха и вокруг сосков. Они активируются, когда мы переживаем стресс, этим самым вызывают так называемый "эмоциональный пот"", – отмечает она.

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Как в результате каждый из факторов влияет на наш запах.

В частности, это генетика. "Есть доказательства, что близнецы даже имеют одинаковый запах. Также известно, что привлекательность или непривлекательность нашего запаха для противоположного пола частично связана со степенью родства генов MHC (гены главного комплекса гистосовместимости). То есть мы склонны отдавать предпочтение запахам представителей противоположного пола, которые с нами менее генетически родственны. А это - эволюционная предпосылка для более сильного и здорового потомства", - говорится в сообщении.

Также влияет рацион. "Продукты с высоким содержанием серы (лук, чеснок, кольраби или даже брокколи) могут негативно влиять на запах тела. Это зависит прежде всего от количества потребленного продукта и от особенностей метаболизма. Алкоголь, большое количество углеводов и специй также делают запах пота более неприятным и интенсивным", - пишет Супрун.

Влиять на запах может гормональный статус и эмоциональное состояние. В частности, высокий уровень стресса повышает потоотделение. В зависимости от эмоционального состояния человек также может пахнуть по-разному - или "счастьем" или "страхом". Кроме этого, на запах у женщин может влиять от приема гормональных контрацептивов или дня цикла.

Также, влияют бактерии и микроорганизмы. По словам Супрун, они живут не только на поверхности, но и в верхних слоях нашей кожи. Их там много и они очень разные. Чаще всего в подмышечных впадинах встречаются стафилококки и коринебактерии. На их многообразие влияют наши гигиенические привычки и применение косметических средств, в том числе, антиперспирантов. Вследствие этого, многообразие бактерий мышлению, проще говоря - остаются те, которые могут “выдержать” действие средств.

Исследования свидетельствуют, что соли алюминия из антиперспирантов могут попадать в кровь. Но в очень малом количестве - а именно около 2-3% от всего того алюминия, который поступает в нашу кровь из кишечника с привычной для нас едой при нормальных условиях и за такое же время.Поэтому по этому поводу не стоит беспокоиться.

Напомним, ранее Ульяна Супрун раскритиковала украинцев за страсть к пиццы и шаурмы.