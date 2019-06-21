Почти 80% украинцев уже выбрали себе семейного врача и подписали с ним декларацию – опрос

В то же время на юге и в Киеве треть опрошенных заявили, что еще не подписали соглашения с терапевтом.

Почти 80% украинцев уже выбрали себе семейного врача и подписали с ним декларацию.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в мае 2019 года.

«Более 80% (как и в октябре 2018) слышали о национальной программе «Врач для каждой семьи». Высокий уровень осведомленности наблюдается во всех макрорегионах и демографических категориях. 79% заявили, что уже выбрали своего врача и подписали с ним договор (в октябре 2018 - 56%). 20% сказали, что этого еще не сделали», - говорится в сообщении.

Отмечается, что высокий уровень мобилизации в подписании договоров с семейным терапевтом наблюдается в западных и восточных макрорегионах, среди женщин и старших опрошенных. В то же время на юге и в Киеве треть опрошенных заявили, что еще не подписали соглашения с терапевтом.

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Кроме того, 20% опрошенных отметили, что за последние два года общее качество государственных медицинских услуг для страны улучшилось. В то же время 37% увидели ухудшение, 32% считают, что в уровне качества государственных медицинских услуг ничего не изменилось, 12% затруднились ответить. За последние восемь месяцев вдвое увеличилось количество тех, кто говорит об улучшении в этой сфере.

Четверть опрошенных хорошо оценили уровень как первичной, так и вторичной медицины в Украине. Треть считает, что эти уровни украинской медицинской сферы находятся в удовлетворительном состоянии, более четверти - в неудовлетворительном или ужасном. Относительно лучше оценили как изменения в качества медицинских услуг, так и разные уровни медицины молодые и состоятельные респонденты.

82% заявили о том, что знают своего семейного врача или терапевта, 18% - не знают. За последний год уровень осведомленности вырос почти в полтора раза. Относительно высокий он в западных регионах (89%), ниже - в Киеве и на юге (74-72%). Женщины лучше осведомлены о семейном враче, чем мужчины (87% против 75%).

Более 70% тех, кто уже заключил соглашения с семейным врачом, довольны, только 12% выразили недовольство. 16% затруднились с оценками. Треть опрошенных среди изменений, которые они заметили после заключения контракта с семейным терапевтом, отметили, что врач был к ним внимательным и вежливым. 18% отметили, что было легче попасть на прием, по 11% сказали, что увидели лучшие условия приема (ремонт, современное оборудование и т.п.) или же они получили направление на бесплатные лабораторные тесты. По 9% заявили, что они получили бесплатные лекарства или вакцины у врача или консультацию по поводу здорового образа жизни и полезных привычек. С другой стороны 20% отметили, что не увидели никаких изменений после заключения договора (в октябре 2018 - 25%).

Ранее сообщалось, что 30% опрошенных украинцев полностью, а 28% - в определенной степени поддерживают возможную легализацию медицинской марихуаны в Украине для пациентов, которым она сможет облегчить симптомы и/или облегчить боль.