Большинство опрошенных украинцев считают ведомство Супрун важным для себя и своих семей

О важности Минздрава относительно чаще высказывались жители западных и южных регионов.

74% опрошенных украинцев считают Министерство здравоохранения важным для себя и своих семей (в октябре 2018 года – 56%).

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Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в мае 2019 года.

19% опрошенных высказали противоположное мнение. О важности профильного министерства относительно чаще высказывались жители западных и южных регионов.

Раньше 20% опрошенных украинцев отметили, что за последние два года общее качество государственных медицинских услуг для страны улучшилось. В то же время 37% респондентов увидели ухудшение, 32% считают, что уровень качества государственных медицинских услуг не изменился, 12% не смогли ответить.