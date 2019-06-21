Большинство опрошенных украинцев считают ведомство Супрун важным для себя и своих семей
16:43, 21 июня 2019Страна
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О важности Минздрава относительно чаще высказывались жители западных и южных регионов.
Украинцы рассказали, как относятся к работе Минздрава / фото УНИАН
74% опрошенных украинцев считают Министерство здравоохранения важным для себя и своих семей (в октябре 2018 года – 56%).
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Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в мае 2019 года.
19% опрошенных высказали противоположное мнение. О важности профильного министерства относительно чаще высказывались жители западных и южных регионов.
Раньше 20% опрошенных украинцев отметили, что за последние два года общее качество государственных медицинских услуг для страны улучшилось. В то же время 37% респондентов увидели ухудшение, 32% считают, что уровень качества государственных медицинских услуг не изменился, 12% не смогли ответить.
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