Более половины украинцев поддерживают легализацию медицинской марихуаны - опрос

33% против легализации медицинской марихуаны.

30% опрошенных украинцев полностью, а 28% в определенной степени поддерживают возможную легализацию медицинской марихуаны в Украине для пациентов, которым она сможет облегчить симптомы и/или облегчить боль.

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Таким образом, 58% поддерживают данную инициативу, а 33% - противоположного мнения. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в мае 2019 года.

Отмечается, что относительно высокий уровень абсолютной поддержки легализации медицинской марихуаны среди жителей Киева, мужчин, младших и состоятельных опрошенных.

Как сообщал УНИАН, комитет Верховной Рады принял решение зарегистрировать предложенный неправительственными организациями законопроект о легализации медицинского использования каннабиса.

Ранее, 30 января, на сайте Верховной Рады зарегистрировали петицию с требованием внести изменения в законодательство, чтобы каннабис можно было использовать в медицинских и научных целях. Документ набрал необходимое количество голосов.