Свежий опрос показал, как украинцы оценивают качество медицинских услуг (инфографика)

Относительно лучше оценили как изменения в качестве медицинских услуг, так и разные уровни медицины молодые и состоятельные респонденты.

20% опрошенных украинцев отметили, что за последние два года общее качество государственных медицинских услуг для страны улучшилось.

Об этом свидетельствуют результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в мае 2019 года.

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В то же время 37% респондентов увидели ухудшение, 32% считают, что в уровне качества государственных медицинских услуг ничего не изменилось, 12% затруднились ответить.

За последние восемь месяцев вдвое увеличилось количество тех, кто говорит об улучшении в этой сфере.

При этом четверть опрошенных хорошо оценили уровень как первичной, так и вторичной медицины в Украине. Треть считает, эти уровни украинской медицинской сферы находятся в удовлетворительном состоянии, более четверти - в неудовлетворительном или ужасном.

Относительно лучше оценили как изменения в качестве медицинских услуг, так и разные уровни медицины молодые и состоятельные респонденты.

Ранее сообщалось, что Национальная служба здоровья Украины, вероятнее всего, не успеет запустить программу "Бесплатная диагностика" до 1 июля 2019 года, как было анонсировано.