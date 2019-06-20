Супрун пожаловалась на нардепов, которые хотят оставить Феофанию больницей "для своих"
Народные депутаты в бюджетном комитете Рады поддержали законопроект, которым предусмотрено оставить лечебное учреждение Феофания и заведения НАМНУ недоступными для обычных граждан.
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Об этом в Twitter написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
"Хотят оставить Феофанию и заведения НАМНУ для "своих"! Ищейкин, Молоток, Крулько и ко в бюджетном комитете (Рады – Ред.) поддержали законопроект, который оставит эти учреждения недоступными для обычных граждан", – говорится в ее сообщении.
Супрун подчеркнула, что украинцы сами должны выбирать, где лечиться, а не депутаты.
Хотят оставить Феофанию и заведения НАМНУ для “своих”! Ищейкин, Молоток, Крулько и ко в бюджетном комитете @verkhovna_rada поддержали законопроект, который оставит те учреждения недоступными для обычных граждан. Украинцы сами должны выбирать, где лечиться, а не депутаты.— Ульяна Супрун (@usuprun) June 19, 2019