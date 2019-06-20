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Супрун пожаловалась на нардепов, которые хотят оставить Феофанию больницей "для своих"

11:29, 20 июня 2019
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Супрун заявила, что нардепы хотят оставить Феофанию больницей "для своих" / фото УНИАН

Народные депутаты в бюджетном комитете Рады поддержали законопроект, которым предусмотрено оставить лечебное учреждение Феофания и заведения НАМНУ недоступными для обычных граждан.

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Об этом в Twitter написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"Хотят оставить Феофанию и заведения НАМНУ для "своих"! Ищейкин, Молоток, Крулько и ко в бюджетном комитете (Рады – Ред.) поддержали законопроект, который оставит эти учреждения недоступными для обычных граждан", – говорится в ее сообщении.

Супрун подчеркнула, что украинцы сами должны выбирать, где лечиться, а не депутаты.

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Теги: #Супрун#феофанияпогода в Киеве