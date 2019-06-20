Число отравившихся в ресторане на Львовщине приближается к трем десяткам
09:33, 20 июня 2019Страна
90 0
Все они 14 июня посетили ресторан «Озон» в городе Каменка-Бугская.
Все госпитализированные питались в одном ресторане / Фото УНИАН
Во Львовской области количество госпитализированных с пищевым отравлением возросло до 28 человек.
Читайте такжеМассовое отравление на Львовщине: число пострадавших резко возросло
Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 7.00 20 июня в Каменка-Бугской районной больницы с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция» остаются госпитализированными 28 человек (из них 8 детей).
Все пострадавшие 14 июня посетили ресторан «Озон» в пгт Каменка-Бугская.
Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Как сообщал УНИАН, в течение 15-17 июня с предварительным диагнозом "пищевая токсикоинфекция" были госпитализированы 17 человек, которые 14 июня питались в ресторане "Озон" в городе Каменка-Бугская.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter