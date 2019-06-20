цей матеріал доступний українською

Число отравившихся в ресторане на Львовщине приближается к трем десяткам

09:33, 20 июня 2019
Страна
90 0
Все госпитализированные питались в одном ресторане / Фото УНИАН

Читайте такжеМассовое отравление на Львовщине: число пострадавших резко возросло

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 7.00 20 июня в Каменка-Бугской районной больницы с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция» остаются госпитализированными 28 человек (из них 8 детей).

Все пострадавшие 14 июня посетили ресторан «Озон» в пгт Каменка-Бугская.

Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Как сообщал УНИАН, в течение 15-17 июня с предварительным диагнозом "пищевая токсикоинфекция" были госпитализированы 17 человек, которые 14 июня питались в ресторане "Озон" в городе Каменка-Бугская.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #отравление#Львовская областьпогода во Львове