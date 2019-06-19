Массовое отравление на Львовщине: число пострадавших резко возросло

Все они 14 июня питались в ресторане "Озон в городе Каменка-Бугская.

По состоянию на 7.00 сегодняшнего дня в Каменке-Бугской в центральной районной больнице Львовской области с предварительным диагнозом "пищевая токсикоинфекция" находятся 26 человек, в том числе семеро детей.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, эти люди 14 июня питались в ресторане "Озон в городе Каменка-Бугская.

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За последние сутки были госпитализированы 9 человек, из них трое детей. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Как сообщал УНИАН, в течение 15-17 июня с предварительным диагнозом "пищевая токсикоинфекция" были госпитализированы 17 человек, которые 14 июня питались в кафе "Озон" в городе Каменка-Бугская.

18 июня число госпитализированных возросло до 23 человек, а общее количество больных увеличилось до 28 человек. Пятеро из них находились на амбулаторном лечении.