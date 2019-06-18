На Львовщине резко возросло число госпитализированных из-за отравления в кафе

В общем из-за отравления в заведении питания к медикам обратились 28 человек.

Во Львовской области количество госпитализированных в результате отравления в кафе «Озон» в г. Каменка-Бугская возросло до 23 человек.

Об этом сообщает ГУ «Львовский областной лабораторный центр Минздрава Украины».

Согласно сообщению, по состоянию на 18 июня количество больных увеличилось до 28 человек, среди которых один ребенок до 15 лет.

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«Госпитализированы 23 человека, еще пятеро находятся на амбулаторном лечении», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что предварительный диагноз у больных при госпитализации - пищевая токсикоинфекция, острая кишечная инфекция, состояние средней тяжести.

Специалисты начали эпидемиологическое расследование.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине в течение 15-17 июня с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция были госпитализированы 17 человек, которые 14 июня питались в кафе «Озон» в г. Каменка-Бугская.