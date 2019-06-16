Бактериолог озвучила главные угрозы пляжного отдыха в Киеве и дала советы по профилактике

Песок и грунт на пляже являются естественным местом обитания многих видов грибков.

В Киеве во время отдыха на пляжах можно заразиться грибком или кишечной инфекцией.

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Об этом предупредила миколог и бактериолог Оксана Вольская. Она также перечислила меры профилактики, которые помогут снизить риски заражения, передает «Обозреватель».

Вольская обратила внимание, что песок и грунт на пляже являются естественным местом обитания многих видов грибков.

"Если у вас свежий педикюр, травмированные ногтевые пластины, нарушена целостность кожных покровов на ногах – вы можете, по меньшей мере, получить какой-то микоз. Например, оникомикоз (поражение ногтевых пластин) или микоз стопы", – предостерегла специалист.

Для профилактики она посоветовала мыть ноги и тапки после пляжа хозяйственным мылом.

"Без истерики. Пришел домой. Помыл тапочки, ноги. Высушил. Особо подозрительные могут сделать ванночки с морской солью, капнуть туда несколько капель йода. Йод убивает грибы", – рассказала бактериолог.

Также Вольская напомнила, что во многих водоемах Киева была обнаружена лактозонегативная кишечная палочка.

"Это вид условно патогенной кишечной палочки, которая может вызвать очень серьезные кишечные отравления. Интоксикация, рвота, понос, повышение температуры и все остальные "прелести" классического отравления", – пояснила она.

А поскольку летом отравление легко получить через фастфуд, эксперт призвала не покупать еду у пляжных продавцов и в передвижных вагончиках.

"Если начинается голодный обморок, на пляже можно съесть булочку, – порекомендовала Вольская. – Желательно без начинки. Или эта начинка может быть какой-то фруктовой. Но тоже не факт, что она не забродила".

"Любые мясные, белковые начинки – отказать. Сыр – отказать. Кукуруза – тоже непонятно, где и в каком мешке она лежала. Варили ее, может быть, рядом с туалетом. В какой воде, какими руками – тоже сложно предположить", – констатировала она.