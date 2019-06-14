В Днепре больного с гангреной бросили в коридоре больницы (фото, видео)

Пациенты отделения отмечают, что по ночам слышны стоны мужчины.

В Днепре в отделении терапии 9-й городской больницы уже несколько дней в коридоре возле туалета лежит мужчина с гангреной.

Медперсонал знает о его диагнозе, но никаких действий, кроме перевязок, не предпринимает, передает "Информатор".

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"Когда я зашла в отделение, то услышала невыносимый зловонный запах. От санитаров я узнала — это из-за того, что в коридоре на кушетке лежит человек с гангреной. Они также рассказали мне, что мужчина находится в этом отделении, потому что больше его нигде не хотят принимать, у него нет денег — и никто не хочет заниматься его лечением", - рассказала девушка, которая навещала свою родственницу в этой больнице.

Она добавила, что в таких условиях мужчина находится уже неделю, ему требуется операция — ампутация ноги, но никто не предпринимает никаких действий.

"При этом персонал знает о диагнозе, о необходимости операции. Его конечность опущена в некую емкость, замотана в пакеты. Мимо него много раз в день проходят врачи, но ничего не меняется. Иногда делают какие-то перевязки и все", - добавила девушка.

Пациенты отделения отмечают, что по ночам слышны стоны мужчины. Кроме того, они говорят, что перевязки нередко сопровождаются криком со стороны персонала. Также по словам очевидцев, во вторник, 11 июня, больницу «заминировали» — всех эвакуировали, но мужчина якобы остался на своем месте.