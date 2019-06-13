В Киеве женщина умерла в поликлинике в очереди к врачу - СМИ

Родные добавили, что у погибшей не было каких-либо серьезных заболеваний, но накануне смерти она жаловалась на слабость.

В четверг, 13 июня, в Консультативно-диагностическом центре Соломенского района по адресу улица Гарматная, 36, умерла пожилая женщина.

Погибшая ждала в очереди к врачу, ей внезапно стало плохо и она скончалась на месте, сообщает "Информатор".

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Трагический случай произошел около 11:00. По словам родственников погибшей, они привезли женщину в поликлинику, где она ждала своей очереди к врачу на третьем этаже медучреждения. В какой-то момент ей стало плохо, она умерла прямо на лавочке перед кабинетом доктора.

Родные добавили, что у погибшей не было каких-либо серьезных заболеваний, но накануне смерти она жаловалась на слабость. Родственники были весьма раздосадованы тем, что «скорая» отказалась приехать на их вызов, ровно как и на звонки сотрудников самой поликлиники. Такое отношение они считают неприемлемым.

Ранее сообщалось, что в Украине появилось мобильное приложение экстренного вызова помощи, разработанное специалистами Министерства охраны здоровья.