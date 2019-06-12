В курортном поселке Одесской области вводят карантин из-за бешенства

В Затоку в течение двух месяцев будет запрещено ввозить животных.

В Одесской области обнаружено инфицированное бешенством животное. Агрессивную кошку заметили в курортном поселке Затока Белгород-Днестровского района.

Читайте такжеНа Львовщине бешеный кот покусал четырех человек

Как рассказал BessarabiaInform начальник районного управления Госпотребслужбы Петр Семик, специалисты некоторое время наблюдали за животным, а после его смерти провели в Одессе соответствующие анализы. Лаборатория подтвердила, что кошка была инфицирована бешенством.

По предварительной информации, пострадавших от контакта с больным животным нет.

В связи с подтвержденным случаем заболевания животных бешенством в Затоке решили ввести 60-дневный карантин. В течение этого времени все животные поселка в обязательном порядке получат прививки от бешенства, а в Затоку будет запрещено ввозить животных.

Ранее из-за заражения бешенством в одном из микрорайонов Николаева вводили карантин, там было зафиксировано двенадцать инфицированных.