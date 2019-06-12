Чтобы не отравиться: эксперты рассказали правила покупки продуктов в жару (видео)

Фрукты, если на них увидели плесень, лучше из этого же ящика не брать.

Массовые отравления заставили экспертов заговорить о правилах покупки продуктов в жару.

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Солнце и неправильное хранение - это прямой путь к инфекциям. ТСН прошлась по супермаркету и стихийному рынку, чтобы показать наглядно, что мы едим и покупаем. И к чему может привести невнимательность при выборе покупок.

Хит лета - мороженое - можно есть спокойно, если не мятая упаковка, ведь это может свидетельствовать о том, что продукт был разморожен. А вот фрукты, если на них увидели плесень, лучше из этого же ящика не брать.

Детям овощи и фрукты лучше брать со знакомой грядки, где вы знаете, как их выращивали.

Ранее на Волыни после празднования в заведении общественного питания у 13 людей, среди которых 2 детей, диагностировали острый гастроэнтероколит средней тяжести.