На Львовщине 47 человек госпитализированы после отравления на свадьбе
10:56, 12 июня 2019Страна
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8 июня пострадавшие праздновали свадьбу в ресторане «Червона рута» во Львове.
По состоянию на 7.00 сегодняшнего дня госпитализированы 47 человек / УНИАН
Во Львовской области госпитализированы уже 47 человек, в том числе пятеро детей, отравившихся на свадьбе.
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Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в течение 9-10 июня во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу и Новояворовскую центральную районную больницы с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция» были госпитализированы 39 человек (из них 5 детей), которые 8 июня находилась на свадьбе в ресторане «Червона рута» во Львове.
По состоянию на 7.00 сегодняшнего дня госпитализированы 47 человек.
Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
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