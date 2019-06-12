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На Львовщине 47 человек госпитализированы после отравления на свадьбе

10:56, 12 июня 2019
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По состоянию на 7.00 сегодняшнего дня госпитализированы 47 человек / УНИАН

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Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в течение 9-10 июня во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу и Новояворовскую центральную районную больницы с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция» были госпитализированы 39 человек (из них 5 детей), которые 8 июня находилась на свадьбе в ресторане «Червона рута» во Львове.

По состоянию на 7.00 сегодняшнего дня госпитализированы 47 человек.

Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

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Теги: #отравление#Львовпогода во Львове