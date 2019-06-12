Названо самое распространенное гинекологическое заболевание: симптомы
Очень часто к гинекологу обращаются с жалобами на зуд, жжение, выделения. Все эти неприятные симптомы объединяет такой диагноз, как вагинит.
Вагинит – воспаление слизистой оболочки влагалища. По словам гинеколога-эндокринолога Евы Соболевой, это одно из самых распространенных гинекологических заболеваний, пишет "Здоровье 24".
Основные причины вагинита
- несоблюдение правил личной гигиены и гигиены половой жизни;
- незащищенные половые контакты;
- снижение иммунитета при различных инфекционных заболеваниях;
- повреждения слизистой оболочки влагалища вследствие неправильного спринцевания или других причин;
- аллергические реакции;
- гормональные нарушения;
- применения различных лекарственных средств, в том числе антибиотиков;
- изменения из-за менопаузы, вызванные недостатком эстрогенов.
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Симптомы вагинита
Выделения из влагалища, отличающиеся от нормальных по количеству, цвету или запаху.
Жжение и зуд вокруг влагалища, в том числе, при мочеиспускании.
Дискомфорт во время полового контакта.
В некоторых случаях заболевание может протекать бессимптомно. В таких ситуациях заболевание чаще диагностируется на плановом осмотре у гинеколога.
Диагностика вагинита
Необходимо записаться на визит к гинекологу. После чего врач возьмет анализ мазка на флору и цитограму. Также нужно обследоваться на инфекции, передающиеся половым путем.
После обследования и необходимых анализов гинеколог выпишет лечение, соответствующее обнаруженной инфекции.