Названо самое распространенное гинекологическое заболевание: симптомы

В некоторых случаях заболевание может протекать бессимптомно. В таких ситуациях заболевание чаще диагностируется на плановом осмотре у гинеколога.

Очень часто к гинекологу обращаются с жалобами на зуд, жжение, выделения. Все эти неприятные симптомы объединяет такой диагноз, как вагинит.

Вагинит – воспаление слизистой оболочки влагалища. По словам гинеколога-эндокринолога Евы Соболевой, это одно из самых распространенных гинекологических заболеваний, пишет "Здоровье 24".

Основные причины вагинита

- несоблюдение правил личной гигиены и гигиены половой жизни;

- незащищенные половые контакты;

- снижение иммунитета при различных инфекционных заболеваниях;

- повреждения слизистой оболочки влагалища вследствие неправильного спринцевания или других причин;

- аллергические реакции;

- гормональные нарушения;

- применения различных лекарственных средств, в том числе антибиотиков;

- изменения из-за менопаузы, вызванные недостатком эстрогенов.

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Симптомы вагинита

Выделения из влагалища, отличающиеся от нормальных по количеству, цвету или запаху.

Жжение и зуд вокруг влагалища, в том числе, при мочеиспускании.

Дискомфорт во время полового контакта.

В некоторых случаях заболевание может протекать бессимптомно. В таких ситуациях заболевание чаще диагностируется на плановом осмотре у гинеколога.

Диагностика вагинита

Необходимо записаться на визит к гинекологу. После чего врач возьмет анализ мазка на флору и цитограму. Также нужно обследоваться на инфекции, передающиеся половым путем.

После обследования и необходимых анализов гинеколог выпишет лечение, соответствующее обнаруженной инфекции.