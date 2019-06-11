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Немеют руки или ноги: опасно ли это и что делать

15:09, 11 июня 2019
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Профилактика онемения очень проста / фото pixabay.com

Хотя бы раз в жизни у каждого человека возникало ощущение онемения. Чаще всего немеют руки или ноги. Часто из-за онемения рук или ног можно не волноваться, но это может быть симптомом других болезней.

Об этом рассказал "Здоровью 24" врач-невролог Алексей Сиделковский. Онемение конечностей можно разделить на безопасное и опасное.

"Безопасное" онемение – это когда любой участок тела немеет из-за продолжительного неизменного положения тела или слишком туго перетянутой части тела (например, ремешком от обуви, повязка или жгут) – происходит сдавливание кровеносных сосудов.

Такой вид онемения не вызван внутренними заболеваниями. Слишком длительный застой крови может повлечь тяжелые последствия, в частности, синдром длительного сдавливания, тромбогеморагичный синдром и сепсис.

Опасное онемение – это регулярное онемение, не вызванное длительной неподвижностью или сдавлением.

Важно: если немеет не только конечность, но и участки, не склонные к "затеканию" (лицо, спина, область гениталий), причинами могут быть разные заболевания.

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Онемение конечностей – причины возникновения

- механическое передавливание сосудов (тромбы, травмы, остеохондроз, отеки, опухоли); 

- "слабые" сосуды; 

- анемия и гиповолемия (патологическое состояние, которое происходит из-за уменьшения объема циркулирующей крови); 

- недостаток кальция, магния, витамина В12; 

- сахарный диабет; 

- артриты; 

- невриты; 

- рассеянный склероз; 

- различные неврологические заболевания; 

- защемление, сдавливание нервов (травмы, отеки, опухоли, очень узкие каналы прохождения нервов); 

- транзиторные ишемические атаки; 

- тяжелые болезни сердца; 

- предынфарктное и предынсультное состояние.

Немеют руки и ноги

Такого типа онемение очень опасно для здоровья и даже жизни человека. Важно вовремя обратиться к врачу и начать лечение. Чаще всего, семейные врачи направляют больного к неврологу и кардиологу, реже – эндокринологу.

Профилактика онемения очень проста: правильное питание, соблюдение нормального режима сна, тренировки сердечно-сосудистой системы, отказ от курения и тому подобное.

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