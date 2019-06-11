Суточная потребность в железе зависит от возраста, веса и физиологического состояния.

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун заявила, что в яблоках нет железа.

Об этом она написала на своей странице в Facebook. Супрун отметила, что в нашем организме железо необходимо для переноса кислорода эритроцитами, работы мышц, иммунной системы, синтеза ДНК и функционирования ряда ферментов.

Нехватка железа в рационе или наша неспособность его усваивать и накапливать в теле вызывают железодефицитную анемию — недостаток гемоглобина и, как следствие, плохое снабжение кислорода тканям. Мы чувствуем слабость, вялость, неспособность быстро бегать, концентрироваться, и при этом выглядим бледными, часто с темными кругами под глазами.

Также исполняющая обязанности министра здравоохранения объяснила, где искать железо:

1. В животных продуктах: красном мясе, печенке, кровянке — в 55-60% находится в гемовой форме. В этом случае ион железа связан с большим органической молекулой, держит его, как клешнями краба. В кишечнике оно поглощается значительно эффективнее, чем негемовое железо, присуще растительным продуктам. Из мяса, если все в порядке с пищеварением, усваивается 20% железа.

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2. Негемовое железо встречается в добавках и растительной пищи. Наибольшее содержание железа в орехах, бобовых, гречке, черносливе и кураге, и зелени, в частности, крапиве и листовой капусте (кейл).

"Вы, наверное, слышали, что больше всего железа не в кровянке, а в шпинате, поэтому есть его следует. Но в шпинате железо образует оксалаты — соли щавелевой кислоты, которые практически нерастворимы, а значит недоступны для усвоения. Из 100 граммов тушеного шпината удастся усвоить 1,7% содержащегося там железа. Проращивание бобовых и гречки и тушение вместо потребления в сыром виде, улучшают биодоступность железа из растительной пищи", - подчеркнула и.о. главы Минздрава.

Суточная потребность в железе зависит от возраста, веса и физиологического состояния:

▪ детям до года потребность - около 11 миллиграммов в сутки;

▪ старшим детям - 7-10 миллиграммов;

▪ подросткам и взрослым — 14-18 мг;

▪ людям старше 50 — 8 миллиграмм;

▪ во время беременности потребность в железе составляет 27 мг в сутки;

▪ в грудном молоке есть железо, но его количество недостаточно для детей старше 4-6 месяцев.