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Отравление на свадьбе во Львове: госпитализированы уже 39 человек, среди пострадавших - дети

09:09, 11 июня 2019
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Во Львове госпитализировали почти 40 человек, пострадавших от отравления / УНИАН

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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, пострадавшие госпитализированы 9-10 июня.

Во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу и Новояворовскую центральную райбольницу с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция» госпитализированы 39 человек (из них 5 детей), которые 8 июня находилась на свадьбе в ресторане «Червона Рута» во Львове.

Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий

Как сообщал УНИАН, по данным управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского горсовета, всего на свадьбе было около 100 человек.

По факту отравления открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением).

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Теги: #отравление#Львовпогода во Львове