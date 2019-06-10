Супрун раскритиковала украинцев за пристрастие к пицце и шаурме

Шаурма - это также риск пищевого отравления или даже ботулизма.

Домашние блюда полезнее пищи в заведениях общественного питания и быстрой еды на улице. Ведь дома мы можем сознательно контролировать, чтобы в нашей тарелке было меньше сахара и жира и больше овощей и фруктов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун. Она привела примеры неполноценного питания, которое портит вам здоровье.

Так, хот-доги содержат процесированное мясо, в котором есть нитрозамины (канцерогены), соль (гипертензия) и белый хлеб (он должен быть цельнозерновой или отрубной, чтобы кишечник даровал нам витамины, а не запоры).

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"Шаурма увеличивает риск атеросклероза, потому что карнитин мяса становится триметиламиноксидом. Шаурма - это также риск пищевого отравления или даже ботулизма", - отметила Супрун.

"Пицца: вы довольно много заплатили за хлеб, на котором и так не хватает свежих овощей, а вместо "честного" настоящего мяса — процесированное", - подчеркнула и.о. главы Минздрава.

Бургер и картофель фри (шаурма или хот-дог) - ухудшены лишними жирами в картофеле. Это не то масло, которое нужно для нашего здоровья.

А печенье, конфеты, вафли — это сахара, которые вызывают гликацию, то есть снижение иммунитета, а также развитие устойчивости к инсулину, риск набора веса и кариеса.