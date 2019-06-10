Рак кожи и герпес: Супрун рассказала об опасном загаре

Если вы сгорели, нужно немедленно уйти в тень или помещение и охладить ожог. Поможет прохладный душ или компресс.

Жара — не время загорать. А самое время есть овощи и фрукты и пользоваться солнцезащитными средствами.

"Конечно, вы можете загорать. Ультрафиолет "полезен" для образования морщин, сухости кожи и появления ожогов и рака. Поэтому лучше быть очень осторожным с солнцем", - пишет на своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

Зачем попытки защититься от ультрафиолета? Он вызывает мутации и этим увеличивает вероятность рака кожи. Меланоциты могут начать активно делиться и превратиться в меланому — наиболее агрессивную опухоль, склонную к метастазам.

Кроме этого, ультрафиолет буквально сушит кожу. Этот процесс называется фотостарение. Ультрафиолет активирует ферменты, разрушающие компоненты матрикса кожи, которые обеспечивают ее упругость, гиалуроновую кислоту и коллаген. При этом гены, отвечающие за образование новых гиалуроновой кислоты и коллагена, перестают работать, поэтому новые молекулы межклеточного матрикса не образуются. Вот почему так трудно увлажнить кожу после пляжа — в ней разрушенные молекулы, удерживают влагу и делают кожу упругой.

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Кроме того, ультрафиолет активирует герпесвирус, который персистирует в клетках эпителия или лимфоцитах.

Покраснение и зуд после пребывания на солнце — это еще одна реакция со стороны иммунной системы. Клетки выделили гистамин, который печет и расширяет сосуды на коже. В таком случае могут помочь противогистаминные препараты.

Как нужно заботиться о коже:

1. Пользуйтесь солнцезащитным кремом со степенью защиты SPF30 и фильтрами лучей UVA и UVB. Не стоит искать крем с максимальной защитой: крем с SPF 30 блокирует или отражает 97% лучей, а SPF50 — 98%.

2. Проверяйте срок годности солнцезащитного крема. На протяжении всего года выбирайте крем с защитой от ультрафиолета.

3. Помните о правиле чайной ложки — крем следует наносить по чайной ложке на каждую часть тела. Большинство людей наносят мало средства, но он нужен и рукам, и пальцам рук и ног, и ушам, и литкам. На два часа на пляже потребуется 35 мл крема.

4. Выбирайте средства, которые не содержат парабенов — они увеличивают вероятность закрытия пор на коже и образование комедонов и акне.

5. Лучшим компонентом, защищающим от солнца, является оксид цинка. Но такие кремы, как правило, густые и масленые, и напоминают белила. Кремы, содержащие компоненты, которые поглощают ультрафиолет, удобнее в пользовании, хотя и не такие надежные.

6. Если вы весь день на солнце, обновляйте крем каждые два часа. Но лучше не выходите на улицу во время с 10 утра до 4 вечера. Пребывание в тени на 30% уменьшает вероятность множественных ожогов у детей.

7. Не полагайтесь исключительно на солнцезащитный крем. Он уменьшает долю лучей, попадающих на кожу, но не полностью. Поэтому носите закрытую одежду, шляпы и очки.

"Если вы сгорели, нужно немедленно уйти в тень или помещение и охладить ожог. Поможет прохладный душ или компресс. Уменьшить воспаление помогут ацетилсалициловая кислота и парацетамол, если только они вам не противопоказаны. После ожога следует употреблять много жидкости — перегрев мог вызвать обезвоживание. А также потреблять продукты, богатые на фолиевую кислоту и каротиноиды: брокколи, шпинат, печень, морковь, перец, смородину", - советует Супрун.

Ранее врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что самые опасные часы для пребывания на солнце — с 10:00 до 16:00.